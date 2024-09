Inscrições para o programa de estágio da White Martins vão até 11 de outubro - Reprodução

Publicado 18/09/2024 17:32

A White Martins está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Novos Ares voltado para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias e Direito com previsão de formatura entre julho e dezembro de 2026. As inscrições podem ser feitas até 11 de outubro. Para o Rio de Janeiro, há nove vagas disponíveis.



Universitários de todas as idades de todo o país têm a oportunidade de ingressar na empresa, que representa na América do Sul a Linde, a maior companhia de gases industriais e engenharia do mundo, presente em mais de 80 países. Para participar, é necessário que o estudante tenha disponibilidade para estagiar 30 horas por semana, além de ter conhecimentos de inglês e do pacote Office.