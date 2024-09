A diferença salarial dos meses de maio a setembro deste ano poderá ser paga em até duas parcelas aos comerciários - Internet/Reprodução

Publicado 18/09/2024 13:57

Os sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ) aprovaram, nesta quarta-feira, 18, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de Reajuste Salarial 2024-2025 para os trabalhadores que atuam em mais de 30 segmentos do varejo carioca. Também foram aprovadas as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) para a abertura das lojas nos domingos e feriados; para banco de horas; e de trabalho por tempo determinado e parcial, com validade de dois anos.



O novo piso salarial para as funções relacionadas à chamada faixa única — empacotadores, auxiliares de escritório, de serviços gerais e de depósito, etiquetadores, estoquistas, repositores, vendedores, balconistas, operadores de caixa e pessoal de escritório, telefonia e similares — passou a ser de R$1.600. Já comissionistas (puros e mistos) vão receber R$ 1.750. Para comerciários em período de experiência (máximo de 90 dias) e menores aprendizes, o piso será de R$1.4200.



Os comerciários que recebem salários de até R$5.200 terão 4% de reajuste salarial sobre os salários de 1º de setembro de 2023, a partir de 1º de maio deste ano. Já para aqueles com salários superiores a R$ 5.200, o excedente será objeto de livre negociação entre empregadores e empregados. Para os empregados admitidos após 1º de maio de 2023, o reajuste de seus salários será proporcional aos meses trabalhados (em duodécimos).



A diferença salarial dos meses de maio a setembro deste ano poderá ser paga em até duas parcelas, ou seja, nas folhas de pagamento de outubro e novembro.



Na Convenção Coletiva de Trabalho relativa ao Reajuste Salarial 2024-2025 também foram definidos os novos valores dos benefícios, válidos a partir do próximo dia 1º de outubro:



- Valor do Lanche e do Jantar para trabalho aos sábados, domingos e feriados: R$ 30;

- Ajuda de Custo: R$ 35;

- Quebra de Caixa: R$ 69;