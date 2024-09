Selecionados pela Light vão trabalhar em bairros como Cascadura, Campo Grande, Penha Circular, Catumbi e Centro - Divulgação

Publicado 17/09/2024 15:26

A Light abriu processo seletivo aberto para preencher mais de 200 vagas em diversos setores. A companhia oferece 20 dessas vagas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCDs). A oportunidade é efetiva e o trabalho será presencial em diversos locais no Rio de Janeiro, incluindo Cascadura, Campo Grande, Penha Circular, Catumbi e Centro.



As vagas estarão disponíveis na Feira de Talentos da L'Oréal, nesta terça-feira, 17 ,na qual a Light é uma das empresas parceiras. Contudo, as inscrição para as vagas PCDs podem ser realizadas até o dia 31 de março de 2025 pela internet.



A Light oferece um pacote de benefícios robusto, que inclui Vale Alimentação e/ou Vale Refeição, assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados, previdência privada, seguro de vida, convênios com empresas parceiras e um programa de treinamentos completo. O processo seletivo contará com cadastro, etapas com o RH, entrevista com o gestor e, por fim, a contratação.