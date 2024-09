Iniciativa contemplará as novas diretrizes do Novo Ensino Médio - Divulgação

Iniciativa contemplará as novas diretrizes do Novo Ensino MédioDivulgação

Publicado 13/09/2024 16:13 | Atualizado 13/09/2024 16:13

Rio - Estudantes do ensino médio de todo o estado do Rio de Janeiro poderão participar gratuitamente, a partir do dia 26, do Viva Estácio, uma feira de profissões para que os jovens conheçam mais sobre o dia a dia das carreiras antes de escolherem um curso de graduação. Os horários do evento podem variar de acordo com cada unidade, ocorrendo entre 8h30 e 17h30.

Ao todo, 25 campi da Estácio irão participar. O Viva Estácio é gratuito, e as vagas são limitadas conforme a programação que acontecerá em cada campus até o dia 9 de outubro. Para se inscrever, basta acessar o link e seguir as orientações: https://estacio.br/viva-estacio

A iniciativa contemplará as novas diretrizes do Novo Ensino Médio, que preveem que os jovens tenham, além das disciplinas obrigatórias, atividades que os conectem a temas como empregabilidade e escolha vocacional.

Os alunos do ensino médio poderão participar de workshops interativos com profissionais renomados, adquirindo conhecimentos para o futuro de suas carreiras, além de palestras inspiradoras com histórias de sucesso e networking de qualidade, com interação entre pessoas que compartilham os mesmos interesses de sua rede de contatos profissionais. Depois, eles terão experiências práticas, exercitando o que aprenderam nos workshops e vivenciando situações reais de suas futuras profissões.

Confira a listagem completa:



Estácio Duque de Caxias, Queimados, Nova Iguaçu, Alcântara, Niterói, Campo Grande, Santa Cruz, Sulacap, Madureira, Ilha do Governador, Norte Shopping, Nova América, Maracanã, Presidente Vargas, Copacabana,

Barra, Recreio dos Bandeirantes, R9 (Taquara), Cabo Frio, Macaé, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Teresópolis, Resende e Angra dos Reis.