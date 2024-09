As bolsas oferecidas pelo Sebrae Rio têm duração de até 24 meses para atuação presencial e on-line, - Sebrae Rio/Divulgação

Publicado 13/09/2024 18:58

Até 2 de outubro, graduados em diversos cursos e com experiência comprovada de, no mínimo, seis meses na profissão, sem contar estágios, podem fazer inscrição no programa Agentes de Inovação e Orientadores do Sebrae Rio. São 460 vagas, sendo 91 diretas e 369 para o banco de cadastro. Quem começar no programa terá uma ajuda de custo entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil. As bolsas de extensão tecnológica têm duração de até 24 meses para atuação presencial em campo e on-line, de acordo com as especificidades de cada modalidade.



“Os agentes recebem capacitação específica para o exercício da função, sendo uma oportunidade para quem está começando uma carreira ou deseja ampliar novas expertises profissionais. É um trabalho voltado para o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, que representam mais de 1,6 milhão de empresas no Rio e são responsáveis por 27% do PIB no Estado”, comenta Daniel Guimarães, coordenador de Inovação e Consultoria do Sebrae Rio.



Os selecionados estarão distribuídos nas seguintes áreas: Rural (25 agentes, 2 orientadores e 81 no cadastro reserva), Educação Empreendedora (25 agentes, 2 orientadores e 81 no cadastro reserva), Ecossistemas (3 agentes e 24 no cadastro reserva), Indicação Geográfica (1 agente e 3 no cadastro reserva) e Produtividade (33 agentes, 3 orientadores e 108 no cadastro reserva).



Bolsista Modalidade Rural — Formação universitária completa (graduação) em qualquer área de conhecimento, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); ter experiência como profissional de nível superior de, pelo menos, seis meses em propriedade rural ou agroindústrias.



Bolsista – Educação Empreendedora — Formação universitária completa em Gestão e Empreendedorismo, Administração, Administração Pública, Engenharias, Pedagogia, Licenciaturas, Comunicação Social ou Comunicação e Marketing, com diploma reconhecido pelo MEC; experiência profissional de, no mínimo, seis meses em atividades relacionadas à atuação em educação, gestão pedagógica, tecnologias da educação e inovação no campo educacional.



Bolsista – Ecossistemas — Formação acadêmica, em nível de graduação completo em qualquer área de conhecimento, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação; ter experiência profissional em inovação de pelo menos seis meses em: Projetos de inovação; ambientes de inovação; ecossistemas de inovação; inovação no ambiente empresarial; inovação em ambientes digitais; e gestão de comunidade.



Bolsista – Indicação Geográfica — O candidato deverá ter formação superior, em qualquer área do conhecimento, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); experiência como profissional de nível superior de, pelo menos, seis meses em inovação, gestão e/ou governança de coletividades.



Bolsista – Produtividade — O candidato deverá ter formação superior, em qualquer área do conhecimento, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); e ter experiência como profissional de nível superior de, pelo menos, seis meses em administração, finanças, comunicação, marketing, gestão, empreendedorismo, inovação ou negóciosindustriais.