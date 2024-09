Suporte para MEIs ocorre às segundas e terças - Pexels

Publicado 13/09/2024 15:50

O Centro Universitário Módulo está promovendo, até dezembro de 2024, um projeto de atendimento especializado e gratuito para Microempreendedores Individuais (MEIs). A iniciativa, realizada no Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Instituição, oferecerá suporte todas as segundas-feiras, das 19h às 21h, e terças-feiras, das 17h às 20h, no Bloco II, 2º Andar (Módulo Martin de Sá).

“O projeto visa auxiliar os MEIs em diversas questões burocráticas e administrativas, garantindo que tenham acesso a informações e orientações essenciais para o bom andamento de seus negócios”, explica a responsável pela ação, Tcharla Bragantin, coordenadora e docente dos cursos de Gestão e Negócios do Módulo.

Entre os serviços oferecidos estão o auxílio na inscrição e na obtenção de informações gerais sobre o Microempreendedor Individual, suporte para a declaração anual de faturamento e ajuda e orientação sobre a geração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Como participar:

Os interessados podem comparecer ao NAF ou enviar um e-mail para naf@modulo.edu.br e através dele poderão obter mais informações. O atendimento é totalmente gratuito, proporcionando um suporte qualificado e acessível a todos os MEIs da região.