Encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas - Divulgação/Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 11/09/2024 11:35

A 5ª edição da Feira de Empregabilidade da Egalite vai oferecer 5 mil oportunidades de emprego para pessoas com deficiência (PcD). O evento on-line e gratuito acontecerá nos dias 17 e 18 de setembro. As inscrições podem ser feitas no site do evento

A iniciativa surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia e reuniu 35 mil vagas no total, sendo 8 mil em 2024. Em 2023, foram 150 empresas participantes, 6 mil candidatos inscritos nas vagas e mais de 15h de conteúdos de capacitação.

Para 2024, a expectativa é oferecer 5 mil vagas em companhias como EY, GPA, M Dias Branco, Nivea, Sercom Digital, Siemens Healthiness, Vivo e Zurich, entre outros. Os postos de trabalho são em diferentes áreas, além de níveis, cargos e modelos de trabalho distintos.

Assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os 80 mil candidatos cadastrados na base da Egalite, startup realizadora do evento, que em seus 14 anos de atuação vem desempenhando um papel de forte impacto social e já incluiu 14 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

"Ao longo de quatro edições da Inclui PcD, conseguimos gerar um enorme impacto positivo tanto no sentido de contratações para pessoas com deficiência quanto de capacitações para empresas. No entanto, não somente neste período de setembro e atrelado ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 do mês, que as companhias precisam se preocupar com inclusão e inserção, mas sim ao longo do ano para mudar de vez o cenário do mercado brasileiro", detalha Guilherme Braga, CEO da Egalite.



Serviço Inclui PcD



- Data: 17 e 18 de setembro



- Formato: on-line



- Preço: gratuito para empresas e pessoas com deficiência