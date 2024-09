Aulas serão ministradas nos Espaços da Juventude - JuvRio/Divulgação

Publicado 10/09/2024 18:01

A Secretaria Especial da Juventude Carioca está com inscrições abertas até o dia 27 para 3,5 mil vagas nos cursos de Mídias Sociais e Práticas de DJ — Indústria do Som dos Espaços da Juventude. As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, ao longo de todo o mês de outubro.

No curso de Mídias Sociais, os jovens aprenderão conceitos, tendências, inovações e avanços tecnológicos; identificação do público de interesse; criação e monitoramento do plano de marketing e conteúdo; utilização de ferramentas de design de postagens; utilização de links patrocinados e anúncios; elaboração de estratégias de inbound marketing e marketing de conteúdo; e compreensão do funcionamento das principais redes sociais. Já quem for estudar Práticas de DJ - Indústria do Som terá acesso a conhecimentos sobre composição de acervo musical, estudo do público, técnicas de mixagem e dos efeitos, uso de controladora digital e das plataformas disponíveis e execução de fonogramas.



As aulas serão realizadas em todas as sete unidades dos Espaços da Juventude: Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande. Todos os cursos dos Espaços fornecem certificado de conclusão.





Onde estudar



Estácio: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô);



- Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, próximo à Fundação Leão XIII;



- Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba;



- Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502;

- Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801;



- Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste.