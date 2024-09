A UVA oferece capacitações gratuitas voltadas para administradores - UVA/Divulgação

Publicado 10/09/2024 11:44

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) promoverá uma série de capacitações e atividades gratuitas em setembro, em homenagem ao Mês do Administrador, no campus Tijuca e em formato on-line.A programação conta com 11 atividades abertas ao público, como, oficina de Excel, workshop de oratória, oficina para criação de apresentações, palestra sobre inteligência emocional no mercado de trabalho, simulação de dinâmicas de processos seletivos de estágio, entre outras. A agenda também inclui bate-papos sobre carreiras com profissionais da Rede Globo, Mercado Livre, IBM e outras empresas.O objetivo é aprimorar as habilidades para o mercado de trabalho, promover a troca de experiências e destacar a importância da gestão eficiente nas organizações. Para conferir a agenda completa, acesse o link