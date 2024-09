Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, plano de saúde, ticket-refeição - Reprodução/Coca Cola Andina

Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, plano de saúde, ticket-refeição Reprodução/Coca Cola Andina

Publicado 06/09/2024 15:02

Rio - A Coca-Cola Andina está com mais de 60 vagas de emprego abertas no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidade são para trabalhar como Repositor Ativador, Mecânico de Frota Pesada, Eletricista de Frota, Lanterneiro, Mecânico de Empilhadeira, Operador de Empilhadeira, Auxiliar Administrativo e Auxiliar Operacional, todos em regime de CLT.

Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, plano de saúde, ticket-refeição ou refeição no local e participação nos lucros.

Requisitos

- Repositor Ativador: a empresa busca pessoas com CNH A. No total, são três vagas para a função em Caju (com rota para Niterói e adjacências).



- Mecânico de Frota Pesada: pessoas com CNH D ou E e experiência na função. No total, são três vagas para a função Jacarepaguá.



- Eletricista de Frota: pessoas com CNH B e experiência na função. No total, são duas vagas para a função em Jacarepaguá.



- Lanterneiro: a empresa busca pessoas com CNH B e experiência na função. No total, são duas vagas para a função em Jacarepaguá.



- Mecânico de Empilhadeira: pessoas com experiência na função. No total, são três vagas para a função em Bangu.



- Operador de Empilhadeira: é preciso experiência na função, CNH B e formação em Nr11. No total, são 12 vagas para a função em Jacarepaguá.



- Vaga exclusiva para PCD Auxiliar Administrativo: é preciso experiência com atividades administrativas. No total, são 20 vagas para a função em Jacarepaguá, Bangu e Nova Iguaçu.



- Vaga exclusiva para PCD Auxiliar Operacional: é preciso experiência com atividades operacionais. No total, são 20 vagas para a função em Jacarepaguá, Bangu e Nova Iguaçu.