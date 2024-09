Cinco mil docentes já realizaram a mudança para a nova carga horária - Divulgação

Publicado 06/09/2024 13:51

O governador Cláudio Castro autorizou a convocação de 2.500 candidatos classificados aprovados no Processo Seletivo Interno da rede estadual de ensino para realizar a migração da carga horária de 18 para 30 horas semanais. O anúncio foi feito na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 6. Com a medida, a Secretaria Estadual de Educação completa o número de 5 mil docentes que farão a mudança até o fim do ano.

O edital convoca professores para as áreas de Matemática, Língua Portuguesa/ Literatura, Inglês, Espanhol, História, Ciências Físicas e Biológicas, Arte, Geografia, Química, Biologia, Educação Física, Física, Filosofia, Formação de Professores, Sociologia, Ensino Religioso, Enfermagem, Economia e Mercado, Direito e Legislação, Administração e Informática.



Até o momento, 2.069 profissionais já concluíram este processo. Os rendimentos dos professores que concluírem este processo serão atualizados de acordo com a tabela de vencimentos do Professor Docente I - 30h, assim que a folha de pagamento processar a alteração de jornada, o que deve ocorrer no pagamento seguinte à migração. A mudança de regime será aplicada em todas as áreas da carreira do docente, incluindo benefícios que serão levados para aposentadoria, com remuneração proporcional à nova jornada.