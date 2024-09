Rioprevidência alerta para suspensão do benefício de pensionista que não fez o recenseamento - Divulgação

Publicado 04/09/2024 16:22

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 4, relação nominal com mais de 3 mil pensionistas, nascidos em julho, que deixaram de fazer o Recenseamento Obrigatório 2023/2024 até a data-limite — 31 de agosto. Os ausentes poderão ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento caso não regularizem a situação cadastral junto ao órgão.Para evitar a suspensão do pagamento, os pensionistas devem agendar comparecimento a qualquer uma das agências ou postos do Rioprevidência. A marcação pode ser feita pelo site www.rj.gov.br/rioprevidencia ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (ligações de fixo ou celular).Feito o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, hora e local definidos, com os documentos de Identidade (RG), CPF, título eleitoral e comprovante de residência recente.O Rioprevidência informa que, quanto aos pensionistas de militares, estes somente são obrigados a fazer o recenseamento caso estejam associados ao Rioprevidência, ou seja, aqueles cujo instituidores da pensão vieram a óbito até 31 de dezembro de 2021.