Duração dos cursos varia de 8 a 60 horasSMCT/Divulgação

Publicado 03/09/2024 11:56

A Prefeitura do Rio, por meio da Plataforma Rio On, abriu inscrições para mais de mil vagas em cursos on-line gratuitos para o mês de setembro. A plataforma da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac RJ, disponibiliza conteúdos voltados para a educação digital e a inserção no mercado de trabalho.

Estão disponíveis inscrições para os cursos: Como criar anúncios que vendem mais pela internet, Desafios de programação, Desenvolvimento de aplicativos mobile, Desenvolvimento de banco de dados, Design de games nível turbinado, E-commerce: como vender mais e melhor pela internet, Excel avançado, Introdução à IA: Inteligência artificial na prática, Liderança Empreendedora, Lógica de programação onde tudo começa, Marketing digital para fortalecer o seu negócio, Metaverso: O que tem lá pra mim?, Projetando móveis planejados, UX Design: aplicando a experiência do usuário em projetos, Webdesign: Entregando o JOB, Workshop: Conhecendo o Power BI, Workshop: Criando planilhas e gráficos dinâmicos, Workshop: Matemática Financeira no dia a dia.

Os primeiros dois cursos — Design de Games nível turbinado e Desenvolvimento de aplicativos mobile — terão início das aulas na segunda-feira, 9. As aulas são pela internet, com duração de 8h a 60h. Para se inscrever, é preciso ser morador do município do Rio de Janeiro e ter idade a partir de 16 anos.