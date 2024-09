Parte das vagas oferecidas é para trabalho offshore - Jan-Rune Smenes Reite/pexels

Publicado 03/09/2024 11:36

A Subsea7,empresa de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com novas oportunidades de emprego para início imediato na capital carioca, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras. Com possibilidade de atuação onshore e offshore, os cargos disponíveis abrangem uma ampla faixa de escolaridade, desde o ensino médio até o ensino superior. Pessoas com deficiência (PcDs) também são incentivadas a se candidatar e participar do processo seletivo.Entre as 56 vagas estão: Almoxarife, Analista de Planejamento Offshore, Analista de Recursos Humanos, Coordenadora(r) de Operações Offshore, Engenheiro de Operações, Engenheiro de Qualidade, Especialista de Fabricação, Especialista Suprimentos, Gerente de Fabricação, Marinheira(o) de Convés Guindaste, Marinheira(o) de Máquinas, Técnica(o) Mecânica Offshore, Técnica(o) Segurança do Trabalho Offshore, entre outras.Para obter mais detalhes sobre os pré-requisitos e efetuar a candidatura, os interessados devem acessar o site do processo seletivo . Além da remuneração salarial, os candidatos selecionados terão benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e Gympass. As inscrições serão encerradas à medida que as vagas forem preenchidas.- Almoxarife Offshore;