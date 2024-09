Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 02/09/2024 17:46

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com ao menos 7.715 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

O governo do estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando, esta semana, 1.382 vagas de emprego formal. As oportunidades estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número (84,9%): são 1.173 vagas para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 227 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), e muitas sem necessidade de experiência. Há também mais de 50 vagas para empacotador e as mais de 40 para operador de caixa, localizadas em diversos bairros do RJ, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.824).



A região Metropolitana oferece ainda vagas com salários de quatro mínimos (R$ 5.648), tais como para gerente de lojas (Niterói e Nova Iguaçu), motorista de ônibus (Duque de Caxias), subgerente de loja (Nova Iguaçu), entre ouras. Com salários de cerca de R$ 4.200, existem opções para encarregado de açougue, mecânico de refrigeração, operador de caixa e mecânico eletricista.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 40 vagas, com remunerações que podem atingir dois salários mínimos (2.824), tais como ajudante de motorista (Valença), auxiliar de limpeza (Resende), vendedor (Volta Redonda), mecânico de empilhadeira (Itatiaia).



Na Região Serrana, quase todas as 169 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente para o bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo e necessidade de experiência. Há posições de motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, recepcionista, sinaleiro, auxiliar de logística, entre outras.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 2.402 postos de trabalho na cidade. No total, são 518 oportunidades para pessoas com deficiência. Entre as vagas para trabalhadores com ensino superior completo, há processo seletivo para Farmacêutico, em São Cristóvão.

Entre os destaques da primeira semana de setembro, 30 oportunidades para eletricistas, no cargo de eletricista de frota, nos bairros de Jacarepaguá, Caju e no município vizinho de Duque de Caxias. Para as vagas de Jacarepaguá (10), não há necessidade de experiência prévia. Para as demais, são exigidos seis meses de experiência.

Nesta semana há também vagas para instalador de baterias automotivo (30), técnico químico (10), empacotador (15), operador de perecíveis (20), manobrista (5), auxiliar operacional (10), operador de caixa (5), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.



São oferecidas ainda vagas de estágio para estudantes universitários, com 35 vagas em Gastronomia na Barra da Tijuca e no Centro. Não precisa estar formado ou ter experiência.



Também há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Engenharia, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação, Turismo e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

Programa de Estágio Omni Táxi Aéreo

A Omni Táxi Aéreo, referência em operações de táxi aéreo no Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio "Geração Omni". No total, são 15 vagas disponíveis para o Rio de Janeiro para estudantes das áreas de Engenharia, Administração, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Economia e Estatística.

Os interessados devem se candidatar até o dia 17 de setembro pela internet . Para concorrer a vagas, é preciso ter disponibilidade para estagiar por dois anos. A jornada de trabalho será híbrida com seis horas diárias, e quatro dias presenciais por semana no escritório da empresa na Barra da Tijuca.

Além do salário, também há benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, parcerias com instituições de idiomas.

O processo seletivo será composto por várias etapas, incluindo triagem curricular, testes de Inglês, Excel e Pitch Pessoal, seguidos por dinâmica em grupo e entrevistas.

Light





A iniciativa visa proporcionar formação técnica e prática para jovens, preparando-os para atuar como Aprendiz Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. As oportunidades estão disponíveis em diversas unidades, incluindo Nova Iguaçu, Queimados, e no Rio de Janeiro (Centro, Cascadura e Maturacá), além de Itaguaí.



A Light, em parceria com o Senai, abre 47 vagas para o Programa Jovem Aprendiz, para jovens entre 18 e 22 anos que desejam ingressar na área de eletricidade. As inscrições estão abertas até o dia 6 de setembro e podem ser realizadas pela internet A iniciativa visa proporcionar formação técnica e prática para jovens, preparando-os para atuar como Aprendiz Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. As oportunidades estão disponíveis em diversas unidades, incluindo Nova Iguaçu, Queimados, e no Rio de Janeiro (Centro, Cascadura e Maturacá), além de Itaguaí.

Os candidatos selecionados terão a chance de aprimorar suas habilidades com um curso ministrado no Senai de Nova Iguaçu, com carga horária de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. O programa oferece uma série de benefícios, incluindo Bolsa Auxílio, Vale Refeição e Vale-transporte.

Para participar é preciso ter entre 18 e 22 anos, estar cursando, no mínimo, o ensino médio e possuir Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino).

Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência, e o diferencial para os candidatos será a posse de noções básicas do Pacote Office.

Hortifruti Natural da Terra

A Hortifruti Natural da Terra, maior rede de hortifrutigranjeiros do país, está oferecendo 240 vagas de emprego no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet até o dia 15 de setembro.

As oportunidade são para trabalhar como gerente, supervisor de loja, líder de setor, operador de loja e caixa, fiscal de caixa, delivery, confeiteiro, manipulador de alimentos, atendente de lanchonete, açougueiro, peixeiro, sushimeiro, entre outros.

Para se candidatar, é necessário ter idade a partir de 18 anos, ensino médio completo, perfil dinâmico e comprometido em buscar sempre o melhor atendimento para os clientes.



O processo seletivo será realizado de forma presencial, com dinâmica de grupo e entrevista com o gestor. Os aprovados terão direito a plano de saúde, odontológico, alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte, convênio com farmácia e descontos no site e lojas físicas da rede.

Rede Windsor Hoteis

A Rede Windsor Hoteis está com inscrições abertas para preencher 35 vagas do programa de estágio no Rio de Janeiro. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail estagiohotelariarj@gmail.com, colocando no assunto o nome da área de atuação.

As oportunidades são para trabalhar nas áreas de Gastronomia, Eventos, Reservas, Governança, Marketing e RH, nas unidades da Barra da Tijuca, Zona Sul e Centro do Rio. Os selecionados receberão bolsa auxílio, vale-transporte e alimentação no local.

Requisitos



- Gastronomia: Cursar Gastronomia com término previsto entre 2025 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sábado.



- Eventos, Reservas ou Governança: Cursar Hotelaria ou Turismo, com previsão de conclusão entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sábado.



- Marketing ou Publicidade e Propaganda: Cursar Marketing ou Publicidade e Propaganda, com previsão de formatura entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sexta-feira.



- Recursos Humanos: Cursar Psicologia, com previsão de formatura entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sexta-feira.

Rede Incluir

O Instituto Rede Incluir está oferecendo mais de 200 vagas para profissionais com deficiência e reabilitados pelo INSS no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades estão distribuídas nos setores industrial, comercial, de hotelaria, saúde e serviços.

Os interessados devem enviar o currículo juntamente com o laudo médico. Enviar o currículo e o laudo médico para o e-mail: recrutamento@redeincluir.com.br

Além disso, em parceria com o Espaço Integrar Multidisciplinar em Campo Grande, a Rede Incluir está selecionando 20 profissionais para as seguintes especialidades:

- Psicólogo com formação em ABA e TCC

- Fisioterapeuta com experiência em pessoas com TEA

- Fonoaudiólogo

- Terapeuta Ocupacional

- Musicoterapeuta

- Nutricionista com especialização em seletividade alimentar

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 872 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (86), ciências contábeis (26) e comunicação social (9). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 75 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 51 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 132 vagas. Sendo técnico em administração (36) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 12 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (10) e superior (1).

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 2.435 vagas abertas, sendo 944 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 24 vagas distribuídas nas áreas de Administração (18), Direito (1), Farmácia (1), Informática (1), Letras (2) e Marketing (1).

Em Campos, são 15 oportunidades nas áreas de Administração (9), Contabilidade (1), Direito (1), Esportes (1), Informática (1) e Pedagogia (2).

Em Duque de Caxias, há 16 vagas em Administração (7), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (1), Farmácia (1), Informática (1) e Marketing (1).

Em Macaé, são 55 vagas em Administração (28), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (3), Direito (2), Letras (4), Marketing (4), Pedagogia (2), Produção Mecânica (5), Química (1) e Turismo/Lazer (2).

Em Niterói, há 84 oportunidades em Administração (16), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (9), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (2), Geografia (15), Informática (9), Marketing (12), Pedagogia (12) e Transportes (1).

Em Nova Friburgo, são oito vagas em Administração (3), Comunicação (2), Direito (2) e Marketing (1).

Em Nova Iguaçu, há 12 vagas em Administração (5), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Informática (1) e Psicologia (1).

Em Petrópolis, são 45 oportunidades em Administração (14), Comércio Exterior (2), Comunicação (2), Contabilidade (2), Esportes (3), Letras (3), Marketing (2), Pedagogia (13), Produção Mecânica (2) e Turismo/Lazer (2).

Em Resende, são 13 vagas em Administração (9), Construção Civil (1), Contabilidade (1) e Direito (2).

No Rio de Janeiro, há 667 oportunidades em Administração (290), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (6), Arquivologia (2), Artes (1), Atendimento ao Cliente (1), Biblioteca (2), Biomedicina (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (14), Construção Civil (26), Contabilidade (37), Design (8), Direito (61), Economia (3), Elétrica-Eletrônica (3), Enfermagem (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (6), Esportes (1), Fonoaudiologia (3), Gastronomia (4), Geografia (1), Informática (24), Letras (16), Marketing (27), Nutrição (5), Pedagogia (7), Produção Mecânica (6), Psicologia (92), Química (2), Serviço Social (6), Transportes (1) e Turismo/Lazer (4).

Em Teresópolis, são 5 oportunidades em Administração (4) e Marketing (1).

Em Três Rios, já apenas uma oportunidade em Administração (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.491 vagas.

Em Barra Mansa, são 23 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e seis para Técnico em Mecânica.

Em Campos, são 10 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e duas para Técnico em Construção Civil.

Em Duque de Caxias, há 20 vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Informática e uma para Técnico em Mecânica.



Em Macaé, há 69 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, 11 para Técnico em Administração e duas para Técnico em Marketing.

Em Niterói, há 59 vagas para Aprendiz e 36 para Ensino Médio.

Em Nova Friburgo, há sete vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Pedagogia.



Em Nova Iguaçu, há 19 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Radiologia.

Em Petrópolis, há sete vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Radiologia.



Em Resende, há duas vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 371 vagas para Aprendiz, 112 para Ensino Médio, 41 para Técnico em Administração, três para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, 16 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, três para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Estética, três para Técnico em Indústria, sete para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química, quatro para Técnico em Segurança, uma para Técnico em Telecomunicações e duas para Técnico em Transportes.

Em Três Rios, há duas vagas para Aprendiz. Em Teresópolis, também são duas vagas para Aprendiz.