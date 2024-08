As inscrições no programa de estágio do iFood vão até o dia 26 de setembro - Divulgação

Publicado 30/08/2024 14:31

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, abriu nesta sexta-feira, 30, inscrições para a segunda edição do seu programa de estágio, o iFuture 2025. A iniciativa visa à inclusão e capacitação de jovens talentos no mercado de trabalho, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de carreira, oferecendo uma oportunidade única de desenvolvimento pessoal e profissional para os estudantes.



O programa, que teve sua primeira edição em 2024, retorna com mais oportunidades, priorizando atividades inclusivas como mentorias e capacitações semanais, onboarding presencial, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), treinamentos e projetos desafiadores para os estagiários que desejam iniciar suas carreiras em um ambiente dinâmico e inovador e contribuírem significativamente para o crescimento da empresa e do setor de tecnologia.



As vagas do programa iFuture 2025 são direcionadas a estudantes universitários que estejam cursando os últimos dois anos de graduação ou tecnólogo, com disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Entre alguns dos benefícios oferecidos estão: bolsa auxílio de R$ 2.200 para administrativas e de negócios e R$ 2.500 para universitários da área de tecnologia, iFood benefícios (com saldo de vale-refeição), assistência médica e odontológica, seguro de vida, ajuda de custo para curso de idiomas, farmácia e vale cultura. O modelo de trabalho é híbrido ou remoto, o que permite que candidatos de todo o País se candidatem.