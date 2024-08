Jonathan Azevedo será um dos professores do curso - Reprodução de vídeo

Publicado 29/08/2024 13:20

No cenário atual, em que as oportunidades no mercado digital crescem exponencialmente, surge uma iniciativa que promete impactar positivamente a vida de milhares de jovens brasileiros: o Cria Digital, um curso 100% on-line e gratuito, realizado pela ONG JA Rio de Janeiro e pela escola de marketing digital M2BR Academy, em parceria com o Canva Brasil.

Com abordagem acessível, prática e inspiradora, a iniciativa — que conta com a participação especial do ator Jonathan Azevedo — oferece 40 mil vagas para estudantes da rede pública de ensino, adolescentes e jovens, de 15 a 29 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social e que desejam transformar suas vidas e comunidades por meio do trabalho como influenciar digital e com criação de conteúdo para as redes sociais.Proporcionando uma oportunidade para captação e formação desse público, o Cria Digital, que inicialmente abre 40 mil vagas em todo o Brasil, aborda desde os fundamentos básicos do marketing digital até a produção de conteúdo para redes sociais, passando também por temas como Marketing de Influência, mercado digital, processo criativo, roteiro, relacionamento com marcas, gravação e edição de vídeos com o celular. Além de um módulo exclusivo ministrado pelo Canva Brasil, que ensinará a criar imagens atrativas, montar um bom portfólio e estruturar um media kit de sucesso. Também será disponibilizada uma biblioteca exclusiva no Canva com modelos pré-prontos.E curso pode ser a chance ideal de resposta ao difícil cenário do mercado de trabalho juvenil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o final de 2022, 10,9 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos de idade não estavam trabalhando nem estudando. Proporcionalmente, o número indica que um em cada cinco jovens dessa faixa etária (22,3%) não se encontrava empregado nem matriculado em instituições de ensino. A maior parcela desse contingente é composta por pessoas negras, sendo quase a metade (43,3%) de mulheres pretas ou pardas. Em seguida, estão os homens negros, que representam 24,3% desse grupo. Entre os jovens brancos, a maioria dos que não estudam nem trabalham também são mulheres (20,1%), enquanto os homens totalizam 11,4%.Atuando em uma “aula” logo no primeiro módulo, o ator Jonathan Azevedo promete inspirar os alunos do Cria Digital. A participação do também influencer, atualmente no ar com a recém-lançada série “O Jogo que Mudou a História”, na Globoplay, acontece por meio de uma conversa, na qual abre o coração sobre sua atuação nas redes sociais, reflete sobre sua trajetória e dá dicas sobre como influenciar outras pessoas com propósito.Outro nome de destaque que participa do lançamento é o especialista em Finanças Gilvan Bueno, eleito pela Revista Forbes em 2020 como um dos Inovadores Negros na Educação Financeira no Brasil. O também palestrante é responsável por encerrar as aulas do curso, apresentando uma versão adaptada por ele do “Meu Dinheiro, Meu Negócio”, um dos programas educacionais da JA Rio de Janeiro, da qual é conselheiro.A carga horária do curso é de 5 horas e 15 minutos, considerando também o exercício proposto após as aulas. O certificado oferecido pela iniciativa pode ser baixado gratuitamente dentro da plataforma após a conclusão, e os estudantes que terminarem as aulas até o dia 22 de novembro participarão do sorteio exclusivo de 15 cupons, com validade de seis meses gratuitos do Canva PRO – versão da plataforma que oferece conteúdos premium, ferramentas de design aprimoradas e recursos também de Inteligência Artificial.Para mais informações e inscrições, acesse https://jarj.org.br/criadigital