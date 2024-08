Quem não tiver acesso à internet pode cadastrar o currículo em uma das centrais do trabalhador - SMTE/Divulgação

Publicado 30/08/2024 12:30

O serviço de cadastramento de currículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) irá, na próxima semana, a três bairros da cidade. Na terça-feira, 3, os trabalhadores poderão se inscrever no banco de oportunidades da secretaria na Rua Engenheiro Trajano de Medeiros, 210, em Magalhães Bastos, entre 10h e 15h. O atendimento está sujeito a senhas.A próxima parada será na quarta-feira, 4, na Rua Estremadura, na Praça Ala dos Coroas, em Vista Alegre, também entre 10h e 15h. Na quinta-feira, 5, o serviço será realizado na Estrada do Galeão, 2.733, no bairro Portuguesa, na Ilha do Governador, entre 10h e 15h.Quem não puder ir às ações itinerantes pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: