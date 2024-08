Rioprevidência alerta para suspensão do benefício de pensionista que não fez o recenseamento - Divulgação

Rioprevidência alerta para suspensão do benefício de pensionista que não fez o recenseamento Divulgação

Publicado 30/08/2024 14:46

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) convoca seus cerca de 6 mil pensionistas nascidos em setembro para a realização do Recenseamento Obrigatório 2023/2024. O procedimento é presencial e deve ser feito em uma das agências ou postos da autarquia no Rio de Janeiro durante todo o mês de setembro, mediante agendamento prévio.

A marcação pode ser pela página da autarquia ou por telefone: 0800 285 81 91 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (chamadas de telefone fixo ou celular). Feito o agendamento, o beneficiário deve comparecer na data, horário e local definidos, com os documentos de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência e título eleitoral.

O recenseamento obrigatório para pensionistas começou em novembro de 2023 e perdurará em 2024, devendo ser realizado sempre no mês de aniversário do segurado. Além da atualização cadastral dos pensionistas, a medida garante a auditoria periódica e obrigatória da folha de pagamentos.

Os pensionistas militares somente serão submetidos ao censo se estiverem associados ao Rioprevidência, ou seja, aqueles cujos instituidores da pensão vieram a óbito até 31/12/2021.

Quem não comparecer terá pagamento suspenso

Quem não comparecer poderá ter o pagamento da pensão suspenso, sendo necessário realizar o procedimento para restabelecer o benefício. A lista dos não recenseados será divulgada periodicamente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no site do Rioprevidência.

A suspensão do pagamento de quem não comparecer ocorrerá nas folhas de pagamento seguintes à publicação da lista nominal.

Censo não é realizado de forma virtual

Para evitar golpes ou fraudes, é importante alertar que a autarquia não realiza recenseamento por meio de aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo, mensagens de texto ou ligações telefônicas.