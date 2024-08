Aulas vão preparar candidatos para o exame de suficiência do CRC-RJ - CRC-RJ/Divulgação

Publicado 30/08/2024 12:08

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio (FPMR) realiza aulas gratuitas neste sábado, 31, com o objetivo de atualizar os conteúdos para aqueles que farão o Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC) para o Registro Profissional, habilitando o exercício das atividades de Contador.

Os aprovados no Exame de Suficiência estarão aptos para se registrarem no CRCRJ e atuarem como contadores em qualquer outra cidade do Brasil. Importante destacar que, sem a aprovação do Exame de Suficiência do CFC e posterior registro no CRCRJ, não é possível trabalhar na área.

"Importante destacar que o exame é feito uma vez por semestre e é necessário ter mais do que 50% de acerto nas questões para conseguir tirar o registro profissional da categoria de contador. É importante o registro profissional porque ele habilita o profissional a praticar a contabilidade, auditoria e a perícia, e também para fazer o exame de qualificação técnica para auditor independente e para perito", enfatiza o professor e coordenador do curso de Contabilidade, Waldir Jorge Ladeira.