Dos jovens entrevistados, 32% são de famílias que vivem com menos de 3 salários mínimos e 2 em cada 10 dependem da remuneração do estágio para se manterDivulgação CIEE-RS

Publicado 29/08/2024 18:38

Entre janeiro e maio de 2024, mais de 14 mil estudantes participaram de uma pesquisa online conduzida pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), a fim de oferecer um panorama detalhado sobre o perfil do estagiário. Os resultados revelam tendências importantes e as motivações que guiam os jovens em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Os participantes da pesquisa moram no Rio Grande do Sul. Dos respondentes, 34% estão atualmente estagiando, enquanto 66% não estão inseridos no mercado de trabalho. Destes, 94% afirmaram estar ativamente procurando um estágio, evidenciando uma forte demanda por inserção profissional.

Ao escolher uma empresa para estagiar, os benefícios focados no bem-estar (55%) são os mais valorizados, seguidos pelo valor da remuneração (36%), crescimento profissional (30%), possibilidade de home office (25%) e programas de diversidade e inclusão (20%).

Preferências em relação ao processo seletivo e ao regime de trabalho também foram exploradas. 72% responderam que preferem entrevistas de emprego presenciais. Ao mesmo tempo, esse mesmo percentual de entrevistados também afirmou que está disposto a trocar seu estágio atual por uma oportunidade que ofereça o modelo home office.

A familiaridade com a tecnologia se destaca: 47% dos jovens relataram contato com ferramentas de inteligência artificial, e 79,98% destes utilizam essas tecnologias como suporte em suas atividades acadêmicas ou durante o estágio.

A pesquisa também destacou a diversidade socioeconômica. A renda familiar de 29% dos respondentes varia de um a três salários mínimos, enquanto 3% não possuem nenhuma renda e apenas 0,15% têm renda superior a 15 salários mínimos. Além disso, 82,45% não recebem nenhum auxílio governamental, e dos que recebem, 80% participam do Bolsa Família.

As motivações para buscar um estágio variam: 50% buscam experiência profissional, 26% almejam o crescimento profissional, 19% por necessidades financeiras e 4% vão atrás de estágio pela obrigatoriedade curricular. Para descontrair, os estagiários gaúchos preferem atividades físicas (32%), conversas com amigos (28%) e leitura (20%).