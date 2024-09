Todos os cursos têm duração de dois anos - Divulgação/Colégio Santo Inácio

Publicado 03/09/2024 10:23

Rio - O Colégio Santo Inácio está com inscrições abertas para o Processo de Ingresso de Novos Alunos em cursos noturnos gratuitos para 2025. Ao todo, são 260 vagas para a modalidade de educação profissional, nos cursos técnicos de Administração, Análises Clínicas, Enfermagem e Informática. Os interessados devem se candidatar até o dia 13 de setembro no site . Não há taxa de inscrição.

Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais completos até o início do período letivo, que tenham o Ensino Médio completo e atendam aos requisitos socioeconômicos previstos no edital . Todos os cursos têm duração de dois anos, e as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, em Botafogo.

"A formação integral oferecida a esses alunos possibilita o desenvolvimento de suas potencialidades, nas várias dimensões do ser humano, despertando para a consciência crítica frente à realidade pessoal, comunitária e social", destaca Izabela Souza, coordenadora de Educação Profissional.

Das 260 vagas disponíveis, 65 são para o curso técnico em Administração, 65 para Análises Clínicas, 65 para Enfermagem e 65 para Informática. A seleção prevê a realização de entrevista pedagógica e teste acadêmico de Língua Portuguesa e Matemática. Para o curso técnico em Análises Clínicas, haverá também questões de Química. Após a fase pedagógica, inicia-se a etapa socioeconômica.

Com 55 anos de história, o curso Noturno do Colégio Santo Inácio é uma das obras sociais mais significativas da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, atendendo a cerca de 500 alunos de diferentes idades. A iniciativa busca promover a justiça social através da educação, ressignificando a aprendizagem e levando seus alunos a refletirem sobre o melhor caminho e seus papéis na sociedade.

As atividades acontecem nos mesmos espaços e laboratórios utilizados pelos alunos da educação básica no turno diurno.