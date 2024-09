Vagas são para candidatos de todo o Brasil - Reprodução

Publicado 03/09/2024 11:27

Estudantes de cursos técnicos e universitários já podem se inscrever no Programa de Estágio Embraer 2025. São 200 vagas disponíveis para pessoas de todas as idades, de qualquer região do Brasil, que podem optar por trabalhar no modelo presencial, híbrido ou 100% remoto. As etapas do processo seletivo são online, e os aprovados começam sua jornada na Embraer no início do próximo ano.

"Nosso programa busca estudantes de várias áreas de formação, como administração, engenharia e tecnologia da informação, e se propõe a combinar habilidades comportamentais e conhecimento técnico", diz Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer. "Queremos estimular o desenvolvimento de jovens talentos e, por isso, encaramos o estágio como uma oportunidade única de aprendizado e de crescimento pessoal", completa.

As inscrições para o Programa de Estágio Embraer 2025 devem ser feitas pelo site https://programasembraer.gupy.io/ , até o dia 30 de setembro. As dinâmicas incluídas no processo seletivo acontecem na segunda quinzena de outubro. Por fim, a divulgação dos aprovados irá ocorrer até 6 de dezembro. Além da remuneração, os selecionados terão em sua cesta de benefícios vale-transporte, vale-refeição, plano médico e assistência odontológica.

A Embraer conta com certificação concedida pela consultoria Great Place to Work (GPTW), que atesta a qualidade do ambiente de trabalho da empresa. A conquista resulta de uma pesquisa global com colaboradores, que avalia – de forma voluntária e anônima – diferentes dimensões da cultura organizacional. A certificação obtida em 2024 vale para as operações no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na França e em Singapura.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.