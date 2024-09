Curso gratuito de Português oferecido pela UVA está com inscrições abertas - UVA/Divulgação

Curso gratuito de Português oferecido pela UVA está com inscrições abertasUVA/Divulgação

Publicado 04/09/2024 12:29

O UVAprova, projeto de apoio escolar do curso de Letras da Universidade Veiga de Almeida (UVA), está com inscrições abertas para novas turmas de interpretação e produção textual para o Ensino Fundamental II, resolução de questões de Linguagens (Enem) para o Ensino Médio, escrita e redação para adultos, e práticas de letramento literário para adultos e terceira idade. Os cursos são gratuitos, on-line e abertos a pessoas de todo o país. Serão ofertadas inicialmente 150 vagas. As atividades terão início no dia 16.

Os planos de estudo são elaborados pelos professores-tutores e alunos voluntários do curso de Letras e estão atrelados aos conteúdos e competências propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As aulas são baseadas na realidade dos alunos, que receberão certificado de conclusão ao final do projeto.

Um dos destaques do UVAprova é a turma (Vi)ver a Literatura: Práticas de letramento literário para adultos e terceira idade, que também conta com apoio de tutores dos cursos de Psicopedagogia e Educação Especial. Ao final dos encontros, será realizado um sarau em que os alunos farão leitura de textos autorais.