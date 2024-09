Aulas ocorrem de 9 a 13 de setembro - Divulgação

Aulas ocorrem de 9 a 13 de setembroDivulgação

Publicado 05/09/2024 09:40

Rio - O projeto Ela Empreende está com 35 vagas abertas para o curso gratuito de empreendedorismo para mulheres em situação de vulnerabilidade social em Queimados, no Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia de início das aulas no formulário on-line

As aulas vão ocorrer de 9 a 13 de setembro, na Escola Municipal Luiz de Camões, e visam preparar as participantes para a abertura ou o desenvolvimento de seus próprios negócios.



Desenvolvido pela Agência Besouro, em parceria com a Prefeitura de Queimados, o objetivo do projeto é incentivar a geração de renda como forma de reduzir a desigualdade de gênero e promover a inclusão socioeconômica das mulheres.



"O empreendedorismo é uma ferramenta poderosa para a emancipação e inclusão social, permitindo que mulheres conquistem sua independência financeira, desenvolvam novas habilidades e se tornem agentes de mudança em suas comunidades", define o programa.



Nos cinco dias de aulas, as estudantes terão acesso a temas como criação de marca, desenvolvimento do produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, divulgação do negócio e conceitos financeiros.



Ao concluírem o curso, elas têm um plano de ação pronto para ser executado e ainda passam por um período de acompanhamento personalizado de especialistas para tirar dúvidas e avançarem com seus empreendimentos.



Serviço



- Curso de empreendedorismo "Ela Empreende"

- Data: 9 a 13 de setembro (aulas presenciais)

- Local: Escola Municipal Luiz de Camões, Rua José Pedro Resende, S/N – Queimados/RJ

- Horário: 13h20 às 17h20