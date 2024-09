Serviço da SMTE para cadastramento de currículos ocorre mediante distribuição de senhas - Roberto Moreyra/SMTE

Serviço da SMTE para cadastramento de currículos ocorre mediante distribuição de senhasRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 05/09/2024 15:31

O serviço de cadastramento de currículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) estará em São Cristóvão na próxima terça-feira, 10, na Praça Mario Nazareth, na comunidade Deus nos Abençoe. Em seguida, de 11 a 14, os atendimentos serão na Tijuca. A Secretaria distribuirá senhas para todas as cinco ações da semana que serão realizadas entre 10h e 15h.Na quarta-feira, 11, o serviço estará na Estrada da Caixa D’Água, 190, na Tijuca. Já na quinta, 12, o cadastramento será realizado na Associação de Moradores da Casa Branca, na Estrada da Casa Branca, 200. Já no dia 13, na Rua Bom Pastor, 41. E, no dia 14, na Rua São Miguel, 500, no Morro do Borel, também na Tijuca.Quem não puder ir às ações itinerantes pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: