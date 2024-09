Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Arquivo/Agência Brasil

Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência comprovada em carteira de trabalhoArquivo/Agência Brasil

Publicado 09/09/2024 18:34

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 6.578 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.787 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando, esta semana, 1.427 vagas para quem busca trabalho.

As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, distribuídas, principalmente, pelos setores de Serviços (73%) e Comércio (27%). Para quem está em busca do primeiro emprego, há 35 funções de auxiliar de cozinha, nos bairros de Jacarepaguá, Madureira, Leblon, Copacabana e Bangu, e 15 para atendente de lanchonete, em Botafogo. Os salários estão na ordem de R$ 2.824 e as posições não exigem experiência.

A região com maior número de vagas é a Metropolitana: são 1.208, entre as quais 216 exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Para esse segmento há, por exemplo, 50 oportunidades para empacotador, 20 para operador de caixa e 22 para repositor de mercadorias. Na mesma região, há outras oportunidades com remunerações que podem chegar a R$ 5.436 (três salários mínimos), como consultor de vendas, em Queimados, inspetor de alunos, na Ilha do Governador, e mecânico de motor a diesel, no Santo Cristo, todas com exigência apenas do Ensino Médio.

Para a Região do Médio Paraíba, há 46 vagas com remunerações que variam de um a três salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 5.436), como a de motorista carreteiro, em Barra do Piraí, e operador de laminador, em Valença. Com a mesma remuneração, existem 15 oportunidades para carpinteiro em Barra Mansa, que exigem experiência anterior.

As 173 vagas da Região Serrana são, na grande maioria, para Teresópolis e oferecem de um a dois salários mínimos. Aqueles que têm experiência como operador de marketing ativo e receptivo podem se candidatar a uma das 20 oportunidades oferecidas no bairro de Várzea.

Americanas

A Americanas, uma das principais marcas empregadoras do País, está em busca de profissionais para 104 vagas efetivas no Rio de Janeiro. As oportunidades são para lojas físicas, o coração da operação da varejista. A companhia busca pessoas com perfil dinâmico e ágil, ensino médio completo e idade a partir de 18 anos. O processo seletivo acontece de forma online e presencial.

Além de salário compatível com o mercado, os contratados terão plano de saúde com adesão imediata, vale refeição, vale-transporte, benefícios do programa Empresa Cidadã, como licença-maternidade de seis meses ou licença-paternidade, seguro de vida, Wellhub (plataforma que dá acesso a diversas atividades com foco em saúde e bem-estar) e descontos imediatos em compras no site e app da Americanas e, após o período de experiência, em compras nas lojas físicas.

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, os interessados devem se cadastrar na plataforma do 1Mio ( clique aqui ) e filtrar por localidade.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 868 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (93), ciências contábeis (28) e comunicação social (10). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 82 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 51 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 137 vagas. Sendo técnico em administração (36) e técnico em eletrônica (14). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 12 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (10) e superior (1).

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga nesta segunda-feira (9) 2.248 novas vagas de emprego. Entre os destaques, 150 vagas para atendentes de farmácia em diferentes bairros da cidade. Para se candidatar ao posto, é preciso ter ensino médio completo. Não é exigido experiência prévia.



Há 635 oportunidades para pessoas com deficiência. Entre as vagas para pessoas com ensino superior completo, há seleção para médico obstetra do segmento PCD. As oportunidades de trabalho são em Santa Cruz.



Nesta semana também há vagas para motorista de entregas (20), lanterneiro (10), garçom (30, em Copacabana), pizzaiolo (15), auxiliar de logística (5) e carpinteiro para obras (5), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.

Os interessados podem se inscrever no banco de oportunidades da SMTE, pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.919 oportunidades de estágio, sendo 851 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 27 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (20), Contabilidade (1), Direito (1), Enfermagem (1), Informática (1) e Marketing (3).

Em Campos, há 10 vagas em Administração (8), Direito (1) e Esportes (1).

Em Duque de Caxias, são 26 oportunidades em Administração (13), Comunicação (3), Contabilidade (1), Direito (3), Engenharia de Produção (3), Esportes (1), Informática (1) e Marketing (1).

Em Macaé, há 44 vagas em Administração (22), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Gastronomia (1), Marketing (4), Meio Ambiente (2), Pedagogia (3) e Produção Mecânica (5).

Em Niterói, são 84 oportunidades em Administração (20), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (5), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (2), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (2), Informática (9), Marketing (14), Meio Ambiente (15), Pedagogia (7), Transportes (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Nova Friburgo, há seis vagas em Administração (2), Comunicação (1), Direito (2) e Marketing (1).

Em Nova Iguaçu, são 15 oportunidades para Administração (9), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Design (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Informática (1).

Em Petrópolis, há 34 oportunidades em Administração (12), Comércio Exterior (2), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1), Esportes (2), Indústria (1), Informática (1), Letras (4), Marketing (1), Pedagogia (1), Produção Mecânica (1) e Serviço Social (6).

Em Resende, são 17 vagas em Administração (9), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Design (2) e Direito (2).

No Rio de Janeiro, há 583 vagas em Administração (215), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (6), Arquivologia (2), Artes (1), Biblioteca (2), Biomedicina (1), Comércio Exterior (3), Comunicação (17), Construção Civil (21), Contabilidade (38), Design (9), Direito (50), Economia (3), Elétrica-Eletrônica (8), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (5), Esportes (1), Farmácia (3), Gastronomia (7), Informática (23), Letras (13), Marketing (28), Meio Ambiente (1), Nutrição (5), Pedagogia (3), Produção Mecânica (3), Psicologia (102), Química (1), Serviço Social (1), Transportes (2) e Turismo/Lazer (4).

Em Teresópolis, são cinco oportunidades em Administração (4) e Marketing (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1068 vagas.

Em Barra Mansa, há 39 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e seis para Técnico em Mecânica.

Em Campos, há quatro vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Construção Civil.

Em Duque de Caxias, há 21 vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Informática e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, há 72 vagas para Aprendiz, onze para Ensino Médio, sete para Técnico em Administração, uma para Técnico em Marketing, uma para Técnico em Química e duas para Técnico em Segurança.

Em Niterói, há 58 para Aprendiz, 40 para Ensino Médio e duas para Técnico em Construção Civil.

Em Nova Friburgo, há seis vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, há 18 vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Radiologia.

Em Petrópolis, há oito vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Resende, há duas vagas para Aprendiz, vinte e três para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e seis para Técnico em Mecânica.

No Rio de Janeiro, há 389 vagas para Aprendiz, 107 para Ensino Médio, uma para Técnico em Odontologia, 31 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, 25 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Embelezamento/Estética, três para Técnico em Enfermagem, seis para Técnico em Indústria, três para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química, duas para Técnico em Segurança, uma para Técnico em Telecomunicações e uma para Técnico em Transportes.

Em Três Rios, há duas vagas para Aprendiz e uma para Técnico em Construção Civil.