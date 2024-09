Interessados poderão acessar os cartões no site em que realizaram a inscrição - Divulgação

Publicado 09/09/2024 18:47

Todas as pessoas que prestaram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) podem acessar, a partir das 10h desta terça-feira, 10, as imagens digitalizadas dos cartões de resposta preenchidos durante a aplicação das provas em todo o país. As interessadas poderão acessar o material na área do candidato , mesma página em que foi realizada a inscrição para o certame.Com cerca de 1 milhão de participantes, o Concurso unificado se consagrou como a maior seleção pública da história do país, com provas aplicadas em 228 cidades brasileiras. O “Enem dos Concursos” (como também ficou conhecido) contou com inscrições de 2,1 milhões de brasileiros e brasileiras. São 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. Em todo o Brasil, 228 cidades receberam as provas. Foram cerca de 3,6 mil locais de aplicação, distribuídos entre escolas e instituições de ensino superior. Aproximadamente 72 mil salas foram reservadas para o certame.A digitalização dos cartões de resposta teve início na primeira semana de setembro, na sede da Fundação Cesgranrio, com o término da logística reversa que realizou o recolhimento de 100% dos cartões, além de provas e materiais administrativos utilizados durante a aplicação do CPNU. A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações fique assegurado.