As imagens do cartão resposta estarão na área do candidato, a mesma onde foi feita a inscrição para participação do CNUReprodução da internet

Publicado 10/09/2024 09:51 | Atualizado 10/09/2024 09:53

As imagens dos cartões de resposta serão disponibilizadas para quase 1 milhão de candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) nesta terça-feira (10). O acesso a esse material estará na área do candidato, mesma página onde foi feita a inscrição para o concurso. Os cartões estarão disponíveis, a partir das 10h.

“O espírito de uma inovação do serviço público sendo fruto de um trabalho coletivo como esse é o que a gente quer passar para essas pessoas que estão se candidatando. É um espírito de dedicação, de serviço público de verdade, e com a sensação muito boa de a gente poder servir à população do país para fazer uma transformação verdadeira na qualidade de vida da população”, afirmou a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, (MGI), Esther Dweck, em entrevista coletiva no dia das provas.



O processo de digitalização dos cartões de resposta começou na primeira semana de setembro, na sede da Fundação Cesgranrio, com o término da logística reversa que concluiu o recolhimento de 100% dos cartões. A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado. O concurso teve provas aplicadas em 228 cidades do país no dia 18 de agosto.



Notas

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas dia 8 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva, em 8 e 9 de outubro. Também no dia 8 de outubro, será feita a convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload).



A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em janeiro de 2025.