Omni contrata piloto e copiloto para helicóptero AW139 - Divulgação

Omni contrata piloto e copiloto para helicóptero AW139Divulgação

Publicado 10/09/2024 17:46

A Omni Táxi Aéreo anuncia a abertura de vagas para piloto comandante e copiloto para operar os helicópteros AW139 e S92. A companhia, com mais de duas décadas de experiência no mercado, tem compromisso com o desenvolvimento de seus colaboradores.

Para a vaga de piloto, a empresa exige os seguintes requisitos mínimos: 3 mil horas totais comprovadas de voo, comprovadas; 1.500 horas em comando, 1.200 horas em comando multi, assegurando capacidade em operações complexas; certificação Icao preferencial, garantindo proficiência em inglês; Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª classe, válido; carteira válida ou vencida nos últimos 36 meses.