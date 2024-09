Inscrições para as vagas de emprego na rede de supermercados vão até segunda-feira - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Inscrições para as vagas de emprego na rede de supermercados vão até segunda-feiraMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/09/2024 14:12

A Rede Supermarket promove, com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), seu primeiro Feirão de Empregos, com mais de 1.500 oportunidades de trabalho. O evento acontecerá no Clube dos Servidores, na Cidade Nova, na terça-feira, 17, das 8h às 15h. Para participar e garantir atendimento, é obrigatório se inscrever, até a próxima segunda-feira, 16, no site da rede varejista. As inscrições começam nesta quarta-feira, 11, e divididas por faixa de horário.

Serão disponibilizadas vagas de emprego para trabalhadores com Ensino Fundamental, Médio e Superior. Entre as oportunidades estão operadores de caixa, açougueiros, padeiros, confeiteiros, fiscal de loja, auxiliar administrativo, locutor, gerente de loja, entre outras. As vagas abertas são para as lojas que serão inauguradas até o fim do ano e no início de 2025.