É necessário ter experiência de pelo menos um ano na função escolhidaReprodução internet

Publicado 11/09/2024 13:28 | Atualizado 11/09/2024 13:29

Rio - A rede de supermercados carioca Prezunic está com dez vagas de emprego abertas para pizzaiolo, churrasqueiro e padeiro, além do preenchimento de cadastro de reserva. Os interessados devem comparecer na próxima sexta-feira (13), no estabelecimento localizado na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Para a entrevista, é necessário levar caneta e o currículo. O processo seletivo será realizado em dois horários: pela manhã, a partir das 8h, ou à tarde, às 13h. Serão distribuídas 100 senhas por período. Para se candidatar, é preciso ter experiência de pelo menos um ano na função escolhida.

Além do salário, também há benefícios como plano de saúde, plano dental, seguro de vida, refeição no local de trabalho e participação nos lucros. A Prezunic fica localizada na Avenida das Américas, 13.850, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.