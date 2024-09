Desde o início do ano, já foram nomeados 308 novos professores concursados - Reprodução

Desde o início do ano, já foram nomeados 308 novos professores concursadosReprodução

Publicado 10/09/2024 18:22

O governo do Estado autorizou a convocação de mais professores aprovados nos últimos concursos, realizados em 2013 e 2014. A lista dos chamados foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 10. Ao todo, 69 candidatos passarão pelos processos previstos nos editais e vão reforçar as salas de aula em todo o Estado. Desde o início do ano, já foram nomeados 308 novos professores concursados.

Os professores serão recebidos nas Regionais Administrativas em diferentes municípios, conforme as unidades escolares nas quais irão trabalhar. Eles vão atender diversas disciplinas, como Artes, Biologia, Matemática, Educação Física, Geografia, História, Ciências, Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Disciplinas Pedagógicas.

Os candidatos deverão comparecer ao local, dia e hora fixados no edital, com original e cópia de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, se for o caso, PIS/Pasep, título de eleitor, CTPS, certificado de reservista, diploma de conclusão, comprovante de residência e registro no Cref aos candidatos à vaga de Educação Física.

Após serem habilitados pela Coordenadoria de Inspeção Escolar da Regional, os candidatos serão encaminhados à Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SPMSO/SES). No local, deverão apresentar exames listados na publicação.