Spoleto é uma das marcas do Grupo TrigoAlexandre Woloch/Divulgação

Publicado 12/09/2024 16:31

O Grupo Trigo — dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai, Pizzaria Spoleto, ASA Açaí, 2V Deli & Conveniência e Gurumê — está com oportunidades de emprego para os interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores. São 28 vagas no Rio de Janeiro, que inclui cargos de operador de loja, sushiman, auxiliar de estoque, ajudante de bar, jovem aprendiz, ⁠técnico em mecânica, ⁠técnico em elétrica, entre outras.



As vagas para as áreas operacionais possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como plano de saúde/odontológico, Omni — benefício que oferece subsídio de remédios prescritos —, vale transporte com desconto de 6%, alimentação no local, Wellhub, auxílio creche para mulheres com filhos de até 5 anos e trilha de crescimento. As demais vagas garantem, ainda, vale alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças.



Vale lembrar que o Grupo Trigo vem reforçar o compromisso com a diversidade e equidade em suas oportunidades. Sendo assim, todas as vagas são inclusivas, além de algumas serem exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As ações voltadas para a inclusão, integração e desenvolvimento fazem parte de um objetivo maior, que é incluir um número — acima da cota instituída pelo governo — de pessoas com deficiência em todo o Grupo.



Confira as oportunidades de emprego:



Fábrica - Volta Redonda



- Operador multifuncional;



- ⁠Técnico em mecânica;



- ⁠Técnico em elétrica;



- Operador - 4 vagas;



- Estagiário Indicadores e Orçamento;



- Operador PCD;



- Jovem Aprendiz - 3 vagas.



Escritório Grupo Trigo – Rio de Janeiro



- ⁠Estágio de A&S;



- ⁠Estágio de administração de operações;



- ⁠Operador de loja;



- ⁠Assistente de TI;



- ⁠Estágio de jurídico;



- ⁠Chef corporativo;



- ⁠Coordenador jurídico sênior;



- ⁠Jovem aprendiz A&S;



- ⁠Analista de performance CRM;



- ⁠Estágio de BI;



- ⁠Estágio de CRM.



Gurumê - Rio de Janeiro



- ⁠Jovem aprendiz;



- ⁠Vagas para PCDS;



- ⁠Sushimans;



- ⁠Ajudante de bar;



- ⁠Auxiliar de estoque.