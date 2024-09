Vagas disponíveis são para lojas do Extra e do Pão de Açúcar nas regiões Metropolitana, dos Lagos e Serrana - Divulgação

Vagas disponíveis são para lojas do Extra e do Pão de Açúcar nas regiões Metropolitana, dos Lagos e SerranaDivulgação

Publicado 12/09/2024 16:48 | Atualizado 12/09/2024 16:49

As unidades dos supermercados Pão de Açúcar e Extra Mercado estão com 61 vagas abertas no Estado do Rio de Janeiro. Dessas oportunidades, 28 são destinadas para pessoas com deficiência. As posições são para Operador(a) de Loja, que abrangem uma variedade de funções, especialmente nas seções voltadas para o segmento de Perecíveis, como Carnes e Aves, Padaria e Peixaria.