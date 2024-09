Feirão de empregos vai oferecer 1.500 vagas - Foto: Divulgação

Feirão de empregos vai oferecer 1.500 vagasFoto: Divulgação

Publicado 13/09/2024 19:20

Os inscritos no primeiro Feirão de Empregos da Rede Supermarket – evento que tem o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) – devem se apresentar na próxima terça-feira, 17, no Clube dos Servidores, na Cidade Nova, no horário agendado no momento da inscrição. E importante: apenas os inscritos no site da rede poderão participar do evento.



Mais de 1.500 oportunidades de trabalho estão sendo oferecidas em lojas que serão inauguradas até o fim do ano e no início de 2025. Entre as oportunidades estão operadores de caixa, açougueiros, padeiros, confeiteiros, fiscal de loja, auxiliar administrativo, locutor, gerente de loja, entre outras.





Quem não conseguiu se inscrever neste feirão pode, desde já, se inscrever no banco de oportunidades da SMTE, pelo link



A listagem completa pode ser conferida no site https://www.redesupermarket.com.br/feirao-de-empregos/ Quem não conseguiu se inscrever neste feirão pode, desde já, se inscrever no banco de oportunidades da SMTE, pelo link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . A secretaria encaminha trabalhadores e trabalhadores para seleções em empresas parceiras.Pessoas sem acesso à internet também podem fazer a inscrição no banco de oportunidades em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997;

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.

Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.