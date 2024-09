Interessados devem enviar seus currículos para o e-mail da empresa - Divulgação/ Gustavo Andrade

Interessados devem enviar seus currículos para o e-mail da empresaDivulgação/ Gustavo Andrade

Publicado 17/09/2024 08:19

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, está com oportunidades para profissionais na cidade do Rio de Janeiro. São três vagas, sendo uma para trabalhar no Aeroporto do Galeão e duas no Aeroporto de Jacarepaguá.



Os interessados devem enviar seus currículos, junto com o nome da vaga, para o e-mail curriculos@lideraviacao.com.br ou por WhatsApp (31 99189-0164 para as vagas de Belo Horizonte e 11 98576-4389 para as vagas dos outros estados).



No Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, a vaga é de Atendente de Pista. Os requisitos são ensino médio completo, inglês avançado, experiência na área de atendimento e CNH Categoria D ou B.



Já no Aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, a empresa tem duas vagas de Técnico de Manutenção Mecânica de Helicópteros. Os requisitos obrigatórios são ter certificados CHT em Célula e GMT e experiência em manutenção de helicópteros (principalmente dos modelos AW350, AW169 ou similares). São desejáveis inglês intermediário e CHT em Aviônica.

Além do salário, também há benefícios como assistência médica e odontológica, previdência privada, participação nos lucros da empresa, vale-refeição, vale-transporte e vale-alimentação. Algumas contam ainda com seguro de vida.