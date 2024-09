Navezinha do Conhecimento vai funcionar no prédio que abrigava a UPP do Morro dos Prazeres - Marcelo Piu/Divulgação

Publicado 17/09/2024 17:08

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), iniciou nesta terça-feira, 17, o funcionamento da Navezinha Carioca dos Prazeres, em Santa Teresa. O espaço será dedicado à democratização do conhecimento e à inserção no mercado de trabalho por meio da tecnologia. A unidade oferecerá cursos gratuitos, todos com conteúdos relacionados ao universo digital. A nova Navezinha Carioca está localizada onde funcionava a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Prazeres. O prédio foi devolvido pelo Estado para o município no dia 10, e o equipamento foi montado em uma semana.

A unidade funcionará, inicialmente, no segundo andar. O ambiente conta com 12 notebooks e equipamentos de audiovisual. As Navezinhas Cariocas são uma versão reduzida das Naves do Conhecimento, presentes em diversas regiões da cidade. Oferecem acesso gratuito à internet e qualificação profissional. Elas têm o propósito de aumentar a capilaridade das Naves do Conhecimento, com a inclusão digital, o acesso à tecnologia e a formação profissional.

"Esse equipamento é muito importante, num espaço muito significativo. É uma ocupação com conhecimento e com qualificação dessa área. Aqui serão oferecidos cursos de tecnologia para a inclusão digital de toda a comunidade do entorno do Morro dos Prazeres", explica Thereza Paiva, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.

Esta é a vigésima primeira Navezinha Carioca implantada no município, que já conta com unidades: na Mangueira, Uerj, Rio das Pedras, Maré, Rocinha (Rua 3), Rocinha (Rua 1), Vidigal, Carobinha, Cordovil, Pedra de Guaratiba, Tanque, São Cristóvão, Dendê, Magarça, Encantando, Centro, Sepetiba, Paciência, Bonsucesso e Paciência.