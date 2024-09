Serviço da SMTE para cadastramento de currículos ocorre mediante distribuição de senhas - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 17/09/2024 15:34

O serviço de cadastramento de currículos da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) estará na Praça Seca, na Zona Oeste, nesta quarta-feira, 18, das 10h às 15h. A ação ocorrerá em frente ao número 7 da praça. O atendimento está sujeito a senhas.Na quinta-feira, 19, será a vez de Olaria, na Zona Norte, receber a ação itinerante da SMTE, com o cadastramento de currículos na Rua André Azevedo, 87, no mesmo horário.No sábado, 21, Cosmos, também na Zona Oeste, receberá o serviço de cadastramento de currículos na Avenida A, 2697, das 10h às 15h. Também haverá distribuição de senhas para quem quiser cadastrar seu currículo no banco de oportunidades da SMTE.Quem não puder ir às ações itinerantes pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: