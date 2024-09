Feira de empregos on-line oferece 49 oportunidades de trabalho para PcDs - reprodução

Publicado 18/09/2024 12:38

Para ajudar a reverter o cenário da falta de contratação e retenção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, realiza a feira on-line e gratuita de empregabilidade para o público: a Inclui PcD. O evento, que acontece nesta quarta-feira, já tem 49 vagas para o Rio de Janeiro.



A feira surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia e já reuniu 35 mil vagas no total. Para esta edição, a expectativa é oferecer 5 mil vagas totais, distribuídas entre as 100 grandes companhias participantes. Os postos de trabalho são em diferentes áreas, além de níveis, cargos e modelos de trabalho distintos. Empresas e candidatos interessados em participar da Inclui PcD podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site da feira.



Assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os candidatos cadastrados na base da Egalite, startup realizadora do evento, que em seus 14 anos de atuação vem desempenhando um papel de forte impacto social e já incluiu 14 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho.



Nessa linha, a Inclui PcD realiza a missão da startup de viabilizar o acesso a vagas de emprego e capacitação para pessoas com deficiência e empresas. A feira conecta os públicos por meio de plataforma digital e consultoria de diversidade, e atua diretamente no combate ao preconceito no mercado de trabalho, capacitando as empresas e atribuindo protagonismo profissional às pessoas com deficiência.