Grupo que controla a rede Casa&Video está com vagas de emprego abertas - Divulgação

Grupo que controla a rede Casa&Video está com vagas de emprego abertasDivulgação

Publicado 18/09/2024 16:38

O Grupo CVLB — que engloba as redes varejistas Casa&Video e Le biscuit —, está com diversas oportunidades de emprego abertas para seu escritório no Rio de Janeiro. As vagas são para Analista Contábil, Analista de Compras e Analista e Assistente de Marketplace, modelo híbrido.