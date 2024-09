CNI comemora os bons resultados da indústria - Sinmeca/Divulgação

CNI comemora os bons resultados da indústria Sinmeca/Divulgação

Publicado 18/09/2024 13:18

Tanto a produção industrial quanto o número de empregados no setor registraram avanço em agosto na comparação com julho, aponta a Sondagem Industrial divulgada nesta quarta-feira, 18, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da produção industrial atingiu 52,2 pontos no mês passado. Como ficou acima dos 50 pontos, o indicador do mês sinaliza que houve expansão da produção frente a julho.

"É o segundo mês consecutivo de alta de produção — o índice de julho de 2024 também ficou acima dos 50 pontos", afirmou a CNI. Por outro lado, as expectativas mostraram uma redução do otimismo em setembro sobre a demanda e as compras de matérias-primas.

Segundo a entidade, o crescimento da produção de agosto foi puxado pelas médias e grandes empresas, já que os índices para as firmas desses portes ficaram acima de 50 pontos, enquanto o indicador para indústrias de pequeno porte ficou abaixo dessa linha, o que supõe um recuo da produção nessas empresas. "Entre as regiões do País, todos os índices encontram-se acima da linha divisória de 50 pontos", assinalou a confederação.

Já o índice de evolução do número de empregados em agosto atingiu 50,7 pontos, um avanço também puxado pelas médias e grandes empresas, com redução no emprego industrial no Norte e Sudeste, mas avanço nas demais regiões.

A capacidade instalada também apresentou números positivos. A utilização pela indústria atingiu 72% em agosto, após avançar 1 ponto porcentual (p.p.) frente a julho. "A UCI permanece em patamar elevado em agosto: no mês, o porcentual de utilização da capacidade instalada ultrapassa a média histórica dos meses de agosto da série, indicando utilização mais intensa da capacidade instalada do setor. A UCI se mantém acima da média histórica mensal há quatro meses", diz a CNI.

No caso das perspectivas sobre setembro, que revelaram uma moderação do otimismo, o índice de expectativa de demanda atingiu 57,7 pontos em setembro de 2024, após recuar 0,6 ponto frente a agosto. "Embora o recuo tenha sido observado em empresas de todos os portes, todos os índices permanecem em patamar otimista", observou a CNI. No mês, apenas a perspectiva sobre quantidade exportada avançou, enquanto a expectativa sobre o número de empregados no setor se manteve estável.

Por outro lado, o indicador de intenção de investimento avançou em setembro, atingindo 58,1 pontos no mês, após avançar 0,3 ponto frente a agosto. O índice se posiciona 6,0 pontos acima da média histórica da série, de 52,1 pontos.