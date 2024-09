Meses de dezembro a fevereiro correspondem a alta temporada - Divulgação

Meses de dezembro a fevereiro correspondem a alta temporadaDivulgação

Publicado 22/09/2024 05:00

Rio - Com a proximidade da alta temporada, que começa em dezembro e vai até fevereiro de 2025, muitos brasileiros aproveitam o período de festas de fim de ano, férias escolares e o Carnaval para viajar. Mas, devido ao aumento do turismo nesta época, se não houver planejamento, o passeio pode comprometer o orçamento do ano, além de frisarem que planejar com antecedência é fundamental tanto para viagem sair como o esperado quanto para evitar rombos nas finanças. Isto é que afirmam especialistas em finanças.

O educador financeiro João Victorino diz que setembro é um ótimo mês para iniciar o planejamento da viagem de férias. Ao decidir com antecedência o destino e as datas, maior será a economia. Isso vale também para a hospedagem, a escolha do meio de transporte que será utilizado os passeios que incluídos no roteiro.

"Além de facilitar a sua vida, você também sentirá o impacto no bolso. Afinal, quanto mais cedo começamos a pagar por alguns itens da viagem, maiores são as chances de encontrarmos bons preços, pois teremos tempo de avaliar mais opções, descobrindo eventuais promoções e descontos, o que pode ser bastante vantajoso para não extrapolar orçamento”, afirma.



Victorino também recomenda que quem deseja viajar neste período separe uma quantia de dinheiro para que a viagem possa ser aproveitada de forma tranquila. Ele alerta que "não vale a pena gastar demais em um mês e se prejudicar durante todos os outros".

É o caso do palestrante Eduardo Lima, que é um viajante frequente e em fevereiro conhecerá Olinda e Recife. Ele está "fazendo a lição de casa" direitinho. "Hoje, com a internet, fica fácil de pesquisar. O que você for achando vai colocando no orçamento para já ter uma média dos gastos. Eu, particularmente, quando viajo, costumo pagar antes passagem e hotel, para não deixar nenhuma dívida para o futuro", conta.

Lima explica que fica de olho em promoções para economizar nas passagens aéreas, por exemplo. "Sempre quis conhecer festivais nacionais, mas é muito caro. Antes de fechar a próxima viagem fiquei monitorando o valor das passagens em vários sites, entre buscadores e o das companhias aéreas, e quando achei ida e volta por um bom valor, comprei".

Ele também fala sobre a importância de se autoconhecer para evitar cair em furadas. "Para quem gosta de viajar, o planejamento é fundamental. Qual o tipo de viagem vou fazer? Quanto estou disposto a gastar? Vai ser uma viagem mais econômica ou uma viagem em que vou me dar ao luxo de fazer algumas coisas? Com base nas respostas, você planilha essas informações e faz uma listinha do que conhecer", relata Lima.

Alta do dólar pode prejudicar

Segundo o estudo "Mapping the Future of Global Travel and Tourism" (Mapeando o Futuro das Viagens e do Turismo Global), realizado pela Visa Performance Solutions — consultoria da Visa —, o Brasil aparece em 9º lugar nas estimativas de gastos internacionais com viagens de turismo para o exterior nas festas de final de ano e férias escolares de janeiro de 2025. Ainda segundo o levantamento, os brasileiros devem gastar US$ 38 milhões na próxima temporada no exterior.

Entretanto, o aumento na cotação do dólar nos últimos meses — que já acumula alta de 14,75% em 2024 — é uma das preocupações para quem planeja viajar para fora do Brasil ou mesmo dentro do país. Apesar do cenário desafiador, Yandra Gonçalves, sócia das agências de viagens Sports Trip, também frisa que o melhor para evitar surpresas com os gastos nas viagens é fazer um planejamento antecipado.

Além disso, a empresária diz que, para quem prefere curtir as festas de Natal, Réveillon e as férias no exterior, uma forma de economizar seria explorar destinos onde a alta do dólar tem menos influência, como locais da América do Sul (Montevidéu, Chile, Buenos Aires) ou destinos do Caribe, como Curaçao, que apesar de utilizar a moeda dólar, oferecem resorts all inclusive, permitindo fechar reservas agora no Brasil, com pacotes que incluem passeios e opções de entretenimento.

"Assim, os gastos no destino vão ser bem menores, com bebidas e comidas inclusas, além de passeios”, alerta. “Além de conseguir parcelar no boleto ou cartão de crédito”, acrescenta Yandra.

Outra opção para quem quer evitar gastos em dólar, são as viagens internas pelo Brasil. "A pessoa já pode reservar resorts e destinos para as festas de final de ano, como Natal e Réveillon, ou mesmo as férias de janeiro, com planejamento e pagar de forma parcelada, evitando surpresas de última hora e gastos acima do esperado", explica a empresária.

Veja dicas de como economizar durante as viagens de alta temporada

- Defina seu orçamento: antes de qualquer coisa, estabeleça quanto você pode gastar na viagem sem comprometer as suas finanças. Inclua todas as despesas possíveis, como passagens, hospedagem, alimentação, passeios e compras.

- Escolha o destino e as datas com antecedência: Quanto mais cedo você definir, mais tempo terá para procurar as melhores ofertas. Destinos mais populares podem ter variações de preços significativas ao longo do ano.

- Pesquise e compare preços: utilize sites de comparação de preços para passagens aéreas, hospedagem e passeios. Às vezes, pacotes de viagem podem ser mais vantajosos, mas é sempre bom comparar com a compra de serviços separadamente.

- Compre dólares todos os meses: se você pretende viajar para o exterior, uma dica importante é comprar dólar (ou a moeda do país de destino) gradualmente, mês a mês. Isso permite que você obtenha um preço médio mais atrativo para o câmbio, evitando picos de alta que possam impactar seu orçamento.

- Reserve hospedagem com antecedência: além de garantir a disponibilidade, você poderá encontrar melhores preços e condições de pagamento.

- Planeje um roteiro flexível: defina um roteiro com os principais pontos turísticos que você quer visitar, mas mantenha flexibilidade para aproveitar as oportunidades que surgirem no destino.

- Economize com alimentação: comida em aeroportos e pontos turísticos costuma ser bem cara. Se possível, leve lanches preparados em casa para economizar. Além disso, opte por refeições em locais mais afastados das áreas turísticas ou explore a culinária local em feiras e mercados.

- Faça uma revisão do carro: se o seu plano é pegar a estrada, uma revisão completa no carro é essencial. Isso inclui checar o óleo, os freios, os pneus e outros itens de segurança. A manutenção preventiva pode evitar surpresas desagradáveis e gastos inesperados durante a viagem.

- Considere contratar um seguro viagem: imprevistos acontecem, e um seguro viagem pode garantir suporte em situações como problemas de saúde, extravio de bagagem, entre outros.

- Não esqueça de se divertir: seguindo essas dicas, você estará no caminho certo para aproveitar uma viagem bem planejada e financeiramente equilibrada, sem deixar de lado os momentos de lazer e descanso que você e sua família merecem.

Pacotes de viagem

O DIA separou alguns pacotes de viagem para quem deseja aproveitar as próximas férias. Confira:

CVC

Voo ida e volta e hospedagem



Data: 23/12 a 27/12.

Valor: R$ 2.094 (dois viajantes)

Voo ida e volta e hospedagem

Data: 27/12 a 02/01/2025.

Valor: R$ 5.934 por pessoa, caso feche dois viajantes.

Voo ida e volta e hospedagem

Data: 20/01/2025 a 24/01/2025.



Valor: R$ 3.587 (para dois viajantes)

Decolar

Voo ida e volta e hospedagem



Data: 02/12 a 09/12.

Valor: R$ 1.544 (por pessoa).

Voo ida e volta e hospedagem



Data: 06/01/2025 a 10/01/2025.

Valor: R$ 1.294 (por pessoa).

Voo ida e volta e hospedagem

Data: 03/02/2025 a 10/02/2025.

Valor: R$ 1.278 (por pessoa).