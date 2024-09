Aumento da taxa Selic prejudica o varejo, segundo a avaliação da Fecomércio RJ - Internet/Reprodução

Aumento da taxa Selic prejudica o varejo, segundo a avaliação da Fecomércio RJInternet/Reprodução

Publicado 19/09/2024 11:50

A Fecomércio RJ vê com grande preocupação a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de aumentar a taxa Selic em 0,25 p.p. Em um horizonte relevante para o país, o IPCA projetado encontra-se muito próximo do centro da meta de 3%. Para a entidade, a decisão do Copom reflete "uma visão míope", dado que a inflação atual não exige uma política ainda mais restritiva.

A nota da Fecomércio RJ lembra ainda que a autoridade monetária não está mais presa ao ano-calendário, e o aumento dos juros aflige de forma severa o setor de comércio, sobretudo os pequenos e médios varejistas, que já enfrentam desafios em um cenário de desaceleração, visto que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) estava acima de 4%, em 2022, e hoje encontra-se em torno de 2%.



A entidade entende que a decisão do Copom é contrária às necessidades da atividade econômica do país e vai em direção oposta à atual política monetária da principal economia do mundo, os Estados Unidos, cujo o FED reduziu em meio ponto a sua taxa de juros.