BNDES deve liberar a verba até a próxima semana - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 19/09/2024 20:21

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve liberar, até a próxima semana, cerca de R$ 400 milhões para apoio aos corpos de bombeiros dos Estados da Amazônia Legal. Os recursos serão destinados para a compra de materiais, equipamentos e viaturas.

O anúncio aconteceu nesta quinta-feira, 19, à imprensa, após reunião com ministros e governadores de nove Estados no Palácio do Planalto. De acordo com Costa, novas medidas de crédito serão publicadas à medida que os governadores apresentem e materializem as demandas.

"No BNDES, já até semana que vem, está autorizado e liberado um pouco mais de R$ 400 milhões para apoio aos corpos de bombeiros desses Estados da Amazônia Legal para compra de materiais, equipamentos, viaturas", afirmou o ministro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na quarta-feira, 18, a Medida Provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 514 milhões para medidas de enfrentamento aos incêndios no País. De acordo com o ato, o crédito abrangerá os ministérios da Justiça, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, da Integração, do Desenvolvimento e Assistência Social e dos Povos Indígenas.