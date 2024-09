Rock in Rio movimentou não apenas o festival, mas também teve impacto na economia da cidade - Renan Areias / Agência O Dia

Rock in Rio movimentou não apenas o festival, mas também teve impacto na economia da cidade Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 11:11

O primeiro fim de semana do Rock in Rio Brasil 2024 movimentou não apenas a Cidade do Rock, mas também teve impacto na economia da cidade do Rio de Janeiro. Dados da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, apontam uma alta de 29% no faturamento do comércio da cidade entre sexta e domingo (13 e 15 de setembro), na comparação com o mesmo período do ano passado (15 a 17 de setembro).



Entre os setores que mais tiveram alta no consumo e puxam o desempenho positivo estão aqueles relacionados ao turismo, como companhias aéreas, com aumento de 358% no faturamento no período analisado; atrações turísticas, com 188%, e hotéis, com 22,8%. Lojas de departamento também registraram crescimento relevante, com 281,6%, além de setores ligados à alimentação, como fast food (70%) e lanchonetes e cafés (56,5%).



Na comparação com a edição de 2022 do festival alguns números são ainda mais relevantes. A Rede registrou uma alta de 34% no faturamento na cidade do Rio em 2024 comparado aos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2022, quando foi realizado o primeiro fim de semana de shows do festival.

Nesta análise, se destacam as companhias áreas que tiveram alta de 10 vezes no faturamento, as lojas de departamento, com aumento de quase seis vezes, e lanchonetes e cafés, que mais que dobraram o faturamento. Os gastos com hotéis e atrações turísticas também tiveram alta entre as edições do festival, com incremento de 40,3% e 46,4%, respectivamente.



O Itaú Unibanco é patrocinador máster do festival, e a Rede o meio de pagamento oficial na Cidade do Rock. O festival, que em 2024 festeja 40 anos de história, terá seu segundo fim de semana de shows nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro.