Presidente do Banco Central, Roberto Campos NetoReprodução/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Publicado 24/09/2024 10:14

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ressaltou nesta terça-feira, 24, que a economia dos Estados Unidos está desacelerando, mas não tanto quanto o mercado esperava. Não há nada nos preços, segundo ele, que aponte a uma recessão no país.

"Os dados mostram desaceleração, mas não mostram desaceleração muito forte", disse o banqueiro central durante palestra em conferência do Safra. Ele citou algumas surpresas de indicadores recentes da atividade na maior economia do mundo, que perderam menos ritmo do que as projeções antecipavam.

Segundo Campos Neto, os Estados Unidos são a única economia desenvolvida com crescimento forte e ganhos de produtividade, com destaque para os serviços, atividade que, pontuou, segue crescendo acima da linha de tendência. Isso mostra uma "fortaleza muito forte" da economia americana, assinalou o presidente do BC, ressaltando também em sua fala que a bolsa segue muito forte nos Estados Unidos.

Apesar disso, ele ponderou que o comunicado do Federal Reserve não diz que o orçamento do ciclo de relaxamento monetário será de cortes de 0,50 ponto porcentual dos juros nos Estados Unidos