Alunos da Rede Ceja têm assegurado o direito de receber o benefício do programa Pé-de-MeiaDiculgação

Publicado 25/09/2024 13:33

O programa Pé-de-Meia, que visa a auxiliar financeiramente os estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual, vai ser pago também aos estudantes da Rede Ceja – Educação de Jovens e Adultos. Os alunos com idade entre 19 e 24 anos das 57 unidades desde que integrem famílias inscritas no CadÚnico terão direito ao benefício, somando-se aos já 158 mil já contemplados. Os estudantes recebem pela matrícula no 1º, 2º e 3º ano, pela frequência nas aulas, pela participação no Enem e pela conclusão do Ensino Médio.

A Rede Ceja é composta por escolas da rede estadual, administradas pela Fundação Cecierj, voltadas para quem deseja concluir os ensinos fundamental e médio na modalidade semipresencial. “O Ceja é uma política pública que visa à formação integral de quem decidiu retomar os estudos. Os alunos passam a contar com esse estímulo para dar continuidade à sua formação”, destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

Mesmo os alunos de famílias inscritas no Bolsa Família vão ter direito ao benefício e podem receber um incentivo financeiro de até R$ 9,2 mil em um formato de "poupança" para que concluam o ensino médio. Quando o aluno se matricular, ele vai receber uma parcela única de R$ 200; depois terá direito ao total de R$ 1,8 mil, que serão pagos em 9 parcelas de R$ 225.

Benefício Pé-de-meia

O Pé-de-meia é um programa federal de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes regularmente matriculados no ensino médio público. O objetivo é combater a evasão escolar que atinge especialmente os estudantes de baixa renda. As principais medidas que o aluno deve tomar para ter direito ao benefício é fazer a matrícula em uma escola da rede pública e realizar a inscrição no CadÚnico, além de garantir que o estudante tenha um CPF.

As redes ofertantes do ensino médio (federais, estaduais, distrital ou municipais) são responsáveis por captar e informar os dados dos estudantes ao Ministério da Educação (MEC). Com base neles, o MEC define o público contemplado e acompanha e verifica o cumprimento dos requisitos para fins de pagamento dos incentivos. As folhas de pagamento são enviadas à Caixa Econômica Federal, responsável pela abertura das contas e pelos pagamentos, que são consultados pelos beneficiários por meio do aplicativo Jornada do Estudante.

Como se matricular na Rede Ceja

Para se matricular na Rede Ceja, o interessado deve fazer a pré-matrícula no site https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/ . São 57 escolas da rede estadual de ensino, administradas pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A listagem completa está disponível em www.cecierj.edu.br/rede-ceja/escolas/

Após a pré-matrícula, a pessoa deve ir à unidade e levar os documentos necessários para confirmar a matrícula. São eles: carteira de identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física); comprovante de residência atualizado; histórico escolar ou declaração de escolaridade ou comprovação de aproveitamento do ENCCEJA; e certidão de nascimento ou casamento.