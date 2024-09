Escola Eleva, na Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 25/09/2024 17:44

A Escola Eleva anuncia a abertura de inscrições para o Programa de Bolsas Eleva Talentos, uma iniciativa voltada a jovens com destaque acadêmico para estudar nas unidades da Eleva localizadas no Rio de Janeiro. As bolsas que cobrem 50% ou 100% da anuidade, são oferecidas para o ano letivo de 2025 a alunos do 9º ao 12º ano, de acordo com a localização do campus.

A oportunidade é oferecida a jovens motivados para a educação e envolvidos ativamente na vida escolar com participação em atividades extracurriculares, programas de liderança e ações comunitárias. Os interessados devem atender alguns critérios de elegibilidade: não estar matriculado em nenhuma unidade da Escola Eleva, comprovar renda familiar de até oito salários mínimos; e apresentar histórico escolar que evidencie o seu desempenho.

Os interessados poderão se inscrever para concorrer a vagas em diferentes unidades da Escola Eleva, incluindo os campus localizados no Rio de Janeiro (Urca, Botafogo e Barra da Tijuca).

Após a inscrição e envio da documentação, os estudantes passarão por uma avaliação de conhecimentos em disciplinas como Português, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, além de uma prova de redação. Na sequência, os responsáveis e o aluno serão convocados para uma entrevista com a equipe pedagógica da escola, que irá avaliar não apenas o desempenho acadêmico, mas também o potencial e a motivação para aproveitar ao máximo a experiência educacional oferecida pela Eleva. Os selecionados deverão realizar a matrícula dentro do prazo estipulado para garantir a vaga.