Viagens a lazer respondem por 55,1% dos turistas que visitaram o EstadoSecretaria Estadual de Turismo/Divulgação

Publicado 27/09/2024 17:45 | Atualizado 27/09/2024 17:47

O Rio de Janeiro atraiu 1,4 milhão de viagens domésticas em 2023. O número é 79% maior do que o registrado em 2021, ano da última pesquisa, quando 804 mil turistas escolheram destinos fluminenses. O Rio de Janeiro também foi o estado com o maior gasto médio dos viajantes: R$ 2.042 por pernoite, contribuindo com R$ 2,9 bilhões para a economia estadual, fortalecendo o setor e promovendo a geração de empregos e renda. Os dados são do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e divulgada na quarta-feira, 25, pelo Ministério do Turismo.

Segundo a pesquisa, a maioria dos entrevistados (55,1%) declarou ter viajado para municípios do Rio de Janeiro a lazer. Visitas a familiares ou eventos reunindo amigos atraíram 33,4% dos viajantes, enquanto 5,5% foram motivados por tratamento de saúde ou consultas médicas. Outros motivos representaram 5,9% das viagens no estado no ano passado.

"Precisamos considerar, nesses números, o turismo de negócios, de grande importância para o estado, uma vez que temos aqui a sede de importantes empresas nacionais e internacionais, principalmente do setor de petróleo e gás. Além disso, o estado recebe, todos os anos, um número cada vez maior de congressos, conferências e eventos profissionais", avalia a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

De acordo com o levantamento, o Sudeste foi a região do País que concentrou a maioria das viagens, com 8,8 milhões, seguido pelo Nordeste, com 5,1 milhões de deslocamentos. Para os destinos do Sul foram 3,5 milhões; para o Centro-Oeste, 1,5 milhões; e para o Norte, 1,3 milhões de viagens em 2023.

Desde 2021, a Secretaria Estadual de Turismo vem intensificando a promoção do Rio de Janeiro como destino turístico no mercado nacional e internacional, por meio da participação em feiras e eventos do segmento. Assim como o turismo doméstico, o número de estrangeiros que visitam o o Rio de Janeiro também está em alta. Até agosto, já passaram por aqui 959.875 turistas internacionais. O número é 24,1% maior que o registrado no mesmo período de 2023 (773.496).